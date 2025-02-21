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        Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

        ÇANAKKALE'ninGökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:20
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        Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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        ÇANAKKALE'ninGökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 ve 22.00 seferleri, Kabatepe'den saat 15.00, 20.00 seferleri iptal edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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