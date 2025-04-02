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        Orman yakan 2 kardeşe 4 milyon 600 TL para cezası

        ÇANAKKALE'ninLapseki ilçesi Umurbey beldesinde çıkan ve 4 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını ile ilgili 2 kardeşe toplam 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:20
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        Orman yakan 2 kardeşe 4 milyon 600 TL para cezası
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        ÇANAKKALE'ninLapseki ilçesi Umurbey beldesinde çıkan ve 4 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını ile ilgili 2 kardeşe toplam 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

        Lapseki ilçesi Umurbey beldesindeki ormanda geçen 20 Ekim'de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle yangına müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan 2,5 saatlik müdahalenin ardından saat 17.30 sıralarında söndürüldü. 4 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. İncelemede; 2 kardeş M.P. ile M.P.'nin bahçe temizliği yaptığı sırada 3 farklı noktada yangının çıktığı tespit edildi. M.P. ile M.P., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından M.P. ile M.P.'ye toplam 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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