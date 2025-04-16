Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Yolcu otobüsü vinçle çıkarıldı, araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

        ÇANAKKALE'de, yoldan çıkan özel halk otobüsü ve şoförü vinçle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:31 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu otobüsü vinçle çıkarıldı, araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'de, yoldan çıkan özel halk otobüsü ve şoförü vinçle kurtarıldı. Otobüsteki 20 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin yanında meydana geldi. Hüseyin Baştimur’un kontrolünü yitirdiği 17 H 0059 plakalı özel halk otobüsü yoldan çıktı. 20 yolcusu bulunan ve sağ tekerlekleri bankete düşen otobüs, hareket kabiliyetini kaybetti. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular yara almadan çıkarken, şoför Hüseyin Baştimur ise araçta mahsur kaldı. Otobüsü vinçle bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sürücü Hüseyin Baştimur'u da sıkıştığı yerden kurtardı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 5. kattan düşerek ölen restoratörün eşi yargılanıyor
        Çanakkale'de 5. kattan düşerek ölen restoratörün eşi yargılanıyor
        "Troya'dan Çanakkale'ye Tarihin Nakışları Sergisi" Troya Müzesinde açıldı
        "Troya'dan Çanakkale'ye Tarihin Nakışları Sergisi" Troya Müzesinde açıldı
        Gelibolu Yarımadası'ndaki tilki ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
        Gelibolu Yarımadası'ndaki tilki ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
        Çanakkale'de rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi
        Çanakkale'de rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi
        Eceabat'ta anaokulu yararına kermes düzenlendi
        Eceabat'ta anaokulu yararına kermes düzenlendi
        Prof. Dr. Büyükateş: Yaz aylarında müsilajın sistemde olmasını beklemiyoruz
        Prof. Dr. Büyükateş: Yaz aylarında müsilajın sistemde olmasını beklemiyoruz