Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

        Kilitbahir mevki önlerinde bir tekne, dün makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hava durumu ruh halimizi nasıl etkiliyor?
        Hava durumu ruh halimizi nasıl etkiliyor?
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar

        Benzer Haberler

        Erbakan: uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan'da olduğu gibi idam...
        Erbakan: uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan'da olduğu gibi idam...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Çanakkale Kongresi'...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Çanakkale Kongresi'...
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan Anneler Günü ziyareti
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan Anneler Günü ziyareti
        Bozcaada'da 25 yıl aradan sonra hayır düzenlendi
        Bozcaada'da 25 yıl aradan sonra hayır düzenlendi
        8 kişinin öldüğü kazanın inceleme raporu çıktı
        8 kişinin öldüğü kazanın inceleme raporu çıktı
        Çanakkale'de 'Aşıklar Sokağı' gençlerle doldu
        Çanakkale'de 'Aşıklar Sokağı' gençlerle doldu