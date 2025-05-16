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        Gökçeada'da 2 aileye yönelik 'nitelikli yağma' operasyonunda 9 tutuklama

        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde iki aileye yönelik düzenlenen operasyonda 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:23 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:25
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        Gökçeada'da 2 aileye yönelik 'nitelikli yağma' operasyonunda 9 tutuklama
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        ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde iki aileye yönelik düzenlenen operasyonda 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Gökçeada'da iki aile arasında çıkar çatışması başlayınca ortak işledikleri suçlar deşifre oldu. İki aileden şüphelilerin çeşitli yağma suçlarına karıştıkları belirlendi. Bunun üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla 13 kişiye yönelik 12 Mayıs'ta operasyon düzenledi. 15 ekip, 2 çevik kuvvet itimi ve toplam 70 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 9 ev ve 8 araçta arama yapıldı, 13 şüpheli gözaltına alındı. Dün şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.K. tutuklandı.

        Polisteki işlemlerinin ardından bugün de diğer 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.A., B.A., Ş.A., M.A., F.A., Ö.Ç., E.Ç., K.Ç. tutuklandı. M.Ç. ve T.A. adli kontrol şartıyla, O.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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