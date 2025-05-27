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        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (5)

        CANSIZBEDENİ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedenini bölgeden çıkarmak için AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından uzun süre çalışma gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 02:25 Güncelleme: 27.05.2025 - 02:30
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        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (5)
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        CANSIZBEDENİ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu’nun cansız bedenini bölgeden çıkarmak için AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından uzun süre çalışma gerçekleştirildi. Bartu’nun cansız bedeni, ekipler tarafından önce yaya olarak taşındı. Ardından yolun bir kısmında traktör kasasına alınan Bartu’nun cansız bedeni 6 saat sonra Adatepebaşı köyüne getirildi. Bartu’nun cansız bedeni burada bekleyen ambulansa alınarak Ayvacık Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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