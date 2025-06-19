289 metrelik enerji gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kocaeli'nden Mısır'a giden, 289 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki enerji gemisi Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. 500 megavatlık elektrik üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük enerji gemileri arasında yer aldığı belirtilen gemi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) bağlı römorkör eşlik etti.

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