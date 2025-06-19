Çanakkale'de fabrika yangını (2)
BİRİŞÇİ AĞIR YARALIÇan ilçesindeki plastik fabrikasında saat 12.
BİRİŞÇİ AĞIR YARALI
Çan ilçesindeki plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Öte yandan fabrika işçisi Erdal Ulu, yangında yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ulu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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