Çanakkale'de orman yangını

Merkeze bağlı Erenköy yakınlarında arasındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE’detarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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