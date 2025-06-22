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        Çanakkale'de orman yangını (2)

        2,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'de Erenköy köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:10
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        Çanakkale'de orman yangını (2)
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        2,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Çanakkale'de Erenköy köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 12.00 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangına 7 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye ve 176 personel müdahale etti. Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 hektar tarım arazisi ve 9 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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