Çanakkale'de orman yangını (2)
2,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'de Erenköy köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 12.
2,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'de Erenköy köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 12.00 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangına 7 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye ve 176 personel müdahale etti. Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 hektar tarım arazisi ve 9 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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