Çanakkale'de orman yangını (2)

2,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'de Erenköy köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 12.00 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangına 7 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye ve 176 personel müdahale etti. Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 hektar tarım arazisi ve 9 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.