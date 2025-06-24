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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası; boğaz trafiğe kapatıldı

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Marshall Adaları bayraklı boş tanker, römorkörler eşliğinde Bozcada 2'nolu Demir Sahası'na götürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 20:33 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:40
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası; boğaz trafiğe kapatıldı
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Marshall Adaları bayraklı boş tanker, römorkörler eşliğinde Bozcada 2’nolu Demir Sahası'na götürülüyor. Arıza nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

        İtalya’dan Rusya'ya giden, 277 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı 'Elandra Eagle' adlı boş tanker, Çanakkale Boğazı’nda Kumkale önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-14 ve Kurtarma-18 römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı tanker arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Arıza yapan gemi Bozcada 2’nolu Demir Sahası'na götürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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