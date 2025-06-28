Otomobilin çarptığı emekli albay öldü, çevredekiler 'ışıklandırma' için yolu kapattı

Öte yandan kazanın ardından bölgedekiler, yaşanan kazalar nedeniyle kavşağa ışıklandırma yapılması için kısa süreli olarak yolu trafiğe kapattı. Jandarmanın vatandaşlarla konuşmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

ÇANAKKALE'de otomobilin çarptığı emekli albay Tahir Keskin (84), hayatını kaybetti. Çevrede oturanlar, yaşanan kazalar nedeniyle kavşağa ışıklandırma yapılması için yolu trafiğe kapattı.

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