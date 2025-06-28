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        Otomobilin çarptığı emekli albay öldü, çevredekiler 'ışıklandırma' için yolu kapattı

        ÇANAKKALE'de otomobilin çarptığı emekli albay Tahir Keskin (84), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 01:19 Güncelleme: 28.06.2025 - 01:20
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        Otomobilin çarptığı emekli albay öldü, çevredekiler 'ışıklandırma' için yolu kapattı
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        ÇANAKKALE'de otomobilin çarptığı emekli albay Tahir Keskin (84), hayatını kaybetti. Çevrede oturanlar, yaşanan kazalar nedeniyle kavşağa ışıklandırma yapılması için yolu trafiğe kapattı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarında Çanakkale- İzmir karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tahir Keskin'e, R.T. yönetimindeki 17 EU 790 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, hastaneye götürüldüğü ambulansta hayatını kaybetti.

        Öte yandan kazanın ardından bölgedekiler, yaşanan kazalar nedeniyle kavşağa ışıklandırma yapılması için kısa süreli olarak yolu trafiğe kapattı. Jandarmanın vatandaşlarla konuşmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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