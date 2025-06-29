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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIÇanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çabası ile saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 18:02 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:02
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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çabası ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 10 hektar buğday ekili alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Fuat SERTDEMiR- Cihan BAYRALI/ GELİBOLU(Çanakkale),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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