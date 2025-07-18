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        Antik liman kenti Parion'da 11'inci yüzyıla ait mezar grubu bulundu

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyündeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip, antik liman kenti Parion'daki kazı çalışmalarında kentin ticaret merkezi agora gün yüzüne çıkarılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:30
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        Antik liman kenti Parion'da 11'inci yüzyıla ait mezar grubu bulundu
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        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyündeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip, antik liman kenti Parion'daki kazı çalışmalarında kentin ticaret merkezi agora gün yüzüne çıkarılıyor. Çalışmaların kentin portiko duvarı olarak düşünülen alanında devam ettiğini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, "Şu anda yürütülen çalışmalarda milattan sonra 11'inci yüzyıla ait bir mezar grubuyla karşılaşıldı. Çünkü bu alanda daha önce yapmış olduğumuz arkeojeofizik çalışmalarda şu andaki çalışmalarımızın yaklaşık 10 metre kuzeyinde bir şapel kalıntısı var. Bu gömülerin de muhtemelen bu şapelle alakalı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

        Kemer köyü sınırlarındaki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip antik Troas bölgesinin kuzeyinde ve en önemli liman şehri olan Parion'daki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve maddi destekleri ile devam ediyor. Bunun yanında Çanakkale Valiliği, kazıların resmi sponsoru İÇDAŞ A.Ş., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, Biga Kaymakamlığı da destekte bulunuyor. Biga Belediyesi'nin de işçi desteği verdiği kazılar nisan ayından beri sürüyor. Çalışmalar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş'in kazı başkanlığındaki 18'i yabancı, toplam 36 kişilik bir ekiple yürütülüyor. Bu yılki kazılarda gün yüzüne çıkarılan kentin ticaret merkezi agorada yapılan çalışmalar sırasında 11'inci yüzyıla ait bir mezar grubuyla karşılaşıldı.

        'AGORANIN PORTİKO DUVARI OLARAK DÜŞÜNÜLEN ALANDA ÇALIŞILIYOR'

        Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, "Parion Antik Kenti 2025 çalışmalarının devam ettiği noktalardan biri de kentin ticaret merkezi olarak adlandırdığımız agora. Parion Agora'sı antik kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla önemli bir nokta. Çünkü antik çağda Helenistik dönemde bölgede bir Ilion Birliği var. Bu birlik içerisinde çok sayıda Troas bölgesi ve iki de Mysia bölgesi kenti mevcut. Bu Ilion Birliği'nin önemli bir ayağını da tanrıça Athena onuruna yapılan oyunlar oluşturmakta. 'Agoranomos' adı verilen görevlilerin bu oyunlarda oldukça önemli olduklarını ve Parion'daki Agoranomos'ların da Parion'un birliğin üyesi bir kent olarak bu oyunlarda önemli görevler üstlendiklerini epigrafik belgelerden biliyoruz. Buradaki çalışmalarımız yabancı heyet üyelerimizden Prof. Dr. Askold Ivantchık ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Kendileri şu an agoranın portiko duvarı olarak düşündüğümüz alanda çalışıyorlar. Burada 11'inci yüzyıla ait bir mezar grubuyla karşılaşıldı. Çünkü yapmış olduğumuz arkeojeofizik taramalarında şu andaki çalışmalarımızın yaklaşık 10 metre kuzeyinde bir şapel kalıntısının varlığı görülmekte. Bu gömülerin de muhtemelen bu şapelle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalar ilerledikçe portiko duvarının, agoranın dış duvarı olup olmadığının netlik kazanacak" dedi.

        KAZILARDA YABANCI ÖĞRENCİLERDE VAR

        Çalışmalarda yaklaşık olarak 17 kişilik bir yabancı öğrenci ekibinin yer aldığına dikkati çeken Prof. Dr. Keleş, "Bu öğrenciler yurt dışından gelip burada mesleklerini icra ediyorlar. Onlar da burada deneyim kazanıyorlar ve hem öğrenmiş oluyorlar hem de bizim meslektaşlarımızla beraber çalışarak, uluslararası anlamda iş birliğinin güzel bir örneğini burada ortaya koyuyorlar" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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