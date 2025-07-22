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        Özbek Dinara'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi: Masaj yaptığı sırada fenalaştı

        ÇANAKKALE'de evinde ölü bulunan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın (63) şüpheli olarak gözaltına alınan sevgilisi Metin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:08
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        Özbek Dinara'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi: Masaj yaptığı sırada fenalaştı
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        ÇANAKKALE'de evinde ölü bulunan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova’nın (63) şüpheli olarak gözaltına alınan sevgilisi Metin K.'nin (47) ifadesi ortaya çıktı. Metin K., polisteki ifadesinde, “2 gün önce birlikte içki içtik. Masaj yaptığı sırada fenalaştı. Bir anda nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım. Geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim" dedi.

        Kozmik terapi enerjisi ve masaj işiyle uğraşan Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Dün saat 18.00 sıralarında Esenler Mahallesi Neydim Sitesi'nde kaldığı eve giden polislere kapıyı sevgilisi Metin K. açtı. Metin K., Urkasimova'yı soran polislere kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapıyı açan ekipler, Dinara Alya Urkasimova'nın streç filme sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine sevgilisi Metin K. gözaltına alındı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucunda Urkasimova'nın cansız bedeni otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Urkasimova'nın kesin ölümü yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

        'KALP MASAJI YAPTIM, GERİ DÖNDÜREMEDİM'

        Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Metin K. polisteki ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında içki içtik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi.

        Öte yandan, Urkasimova'nın 20 Temmuz günü WhatsApp durum güncellemesinde 'Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım' yazdığı belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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