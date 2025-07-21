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        Çanakkale'de bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

        Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:14
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        Çanakkale'de bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor
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        Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın erkek arkadaşı M.K. (47), ifadesinin alınması için Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        M.K, emniyetteki ifadesinde, 2 gün önce saat 02.00 sıralarında alkol aldıklarını öne sürerek, "Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim." dediği öğrenildi.

        - Ceset, streç filme sarılı halde bulunmuş

        Bu arada Urkasimova'nın dairesine gelen polis ekiplerine kapıyı M.K'nin açtığı, polis ekiplerinin Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine şüphelinin kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdiği, maktulün cesedinin de odada streç filme sarılı halde bulunduğu bildirildi.

        Öte yandan Dinara Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü saat 12.17'de yaptığı Whatsapp durum güncellemesinde "Evlilik hazırlığı içindeyim, bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım. Sosyal medyaya bakmayacağım." yazdığı belirtildi.

        Şüpheli M.K, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

        - Olay

        Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki bir sitedeki evinde yalnız yaşayan Dinara Alya Urkasimova'dan (63) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri Urkasimova'yı yerde hareketsiz bulmuştu. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede, Özbekistan uyruklu kadının yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

        Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderilirken Urkasimova'nın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen ve bu sırada evde bulunduğu iddia edilen M.K. (47) polis tarafından şüpheli olarak gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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