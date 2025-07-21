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        Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu; 1 gözaltı

        ÇANAKKALE'de, Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova (63), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 23:11 Güncelleme: 21.07.2025 - 23:11
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        Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu; 1 gözaltı
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        ÇANAKKALE’de, Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova (63), evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin Urkasimova ile birlikte yaşadığı ileri sürülen Metin K. gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Bugün saat 18.00'de Urkasimova'nın evine giren polis, kadını hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Urkasimova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Urkasimova'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Öte yandan, Urkasimova ile birlikte yaşadığı ileri sürülen Metin K. gözaltına alındı. Dinara Alya Urkasimova'nın kesin ölümü yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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