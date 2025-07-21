Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu; 1 gözaltı

İddiaya göre, Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Bugün saat 18.00'de Urkasimova'nın evine giren polis, kadını hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Urkasimova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Urkasimova'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Öte yandan, Urkasimova ile birlikte yaşadığı ileri sürülen Metin K. gözaltına alındı. Dinara Alya Urkasimova'nın kesin ölümü yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

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