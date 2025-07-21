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        Çan'da tamir edilen biçerdöver yandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde tamir edilen biçerdöver makinası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:15 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:17
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        Çan'da tamir edilen biçerdöver yandı
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        Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde tamir edilen biçerdöver makinası yandı.

        Etili köyündeki sanayi bölgesine tamir için Cicikler köyünden 17 05 17 001 plakalı biçerdöverini getiren Duran Toklucu, tamirat yaptığı sırada Biçerdöver alev aldı.

        İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü arazözü, Çan Belediyesi itfaiye ekibi müdahale ederek çıkan yangın söndürüldü.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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