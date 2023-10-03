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        Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi Bozcaada açıklarında demirletildi

        Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Litvanya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 08:05 Güncelleme: 03.10.2023 - 08:15
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        Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi Bozcaada açıklarında demirletildi
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        Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Litvanya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü.

        İzmir'den Bulgaristan'a giden 147 metre uzunluğundaki "Sonata" isimli konteyner gemisinin makineleri, boğazın güney girişinde arızalandı.

        Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi.

        Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

        Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada açıklarındaki demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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