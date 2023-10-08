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        Biga'da Doğtaş'ın kurucusu Ali Doğan ve eşi için mevlit okutuldu

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Doğanlar Holding'in kurucusu Ali Doğan ve eşi Ayşe Doğan için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:11
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        Biga'da Doğtaş'ın kurucusu Ali Doğan ve eşi için mevlit okutuldu
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Doğanlar Holding'in kurucusu Ali Doğan ve eşi Ayşe Doğan için mevlit okutuldu.

        Biga Kapalı Pazar Yeri'ndeki mevlitte 2014 yılında düzenlenen "Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasında dünya birincisi olan İstanbul Yeni Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Alp Can Çelik, İzmir Yeşil Cami İmam Hatibi hafız Ahmet Yüksel, Süleymaniye Camii İmam Hatibi Fethi Altındiş ve ilçedeki imam hatipler Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu.

        Mevlite merhum Ali Doğan'ın çocukları, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, siyasi partilerin temsilcileri, dernek başkanları, belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, yaptığı açıklamada, babası Ali Doğan'ı 13 Ekim 1999'da, annesi Ayşe Doğan'ı ise 16 Haziran 2022'de kaybettiklerini söyledi.

        Babası Ali Doğan adına 2000 yılından beri mevlit ve hayırlar yaptıklarını aktaran Doğan, "Bu topraklarda doğduk, büyüdük, Doğtaş'ı uluslararası bir marka haline getirdik. Rahmetli babamızın bize bıraktığı en büyük öğüdü 'Aş isteyene aş, iş isteyene iş verin.' oldu. Babamız kapısına kim gelirse gelsin 'Boş çevirmeyin.' derdi. Bugün de stantlarımızı açtık. İş isteye iş, aş isteyene aş sağlamaktayız. Rahmeti annemiz ise hayatında hiç okula gitmemesine rağmen kız çocuklarının okuması için ömrü boyunca yardımlar yaptı. Bugün ayrıca, Ayşe Doğan- Hacı Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı'nın (ADVAK)​​​​​​​ açılışını yapacağız." diye konuştu.

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