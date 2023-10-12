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        Çanakkale'de durdurulan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, jandarma ekiplerince 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:15
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        Çanakkale'de durdurulan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, jandarma ekiplerince 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Büyükhusun köyü yakınında gerçekleştirilen operasyonda, M.T. idaresindeki 34 GHU 605 plakalı araç durduruldu.

        Araçta yakalanan Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen, haklarında işlem yapılması için Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Sürücü M.T'yi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, aracı ise yediemine teslim etti.

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