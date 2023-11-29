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        "Museum Takeover Day" etkinliğinde çocuklar Troya Müzesi'nde görev aldı

        Dünyada ilk kez 2010'da İngiltere'de ortaya çıkan devralma günü olarak bilinen "Museum Takeover Day" etkinliği kapsamında, çocuklar Troya Müzesi'nde görevlilerin yaptıkları işleri yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:20 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:30
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        "Museum Takeover Day" etkinliğinde çocuklar Troya Müzesi'nde görev aldı
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        Dünyada ilk kez 2010'da İngiltere'de ortaya çıkan devralma günü olarak bilinen "Museum Takeover Day" etkinliği kapsamında, çocuklar Troya Müzesi'nde görevlilerin yaptıkları işleri yürüttü.

        Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu özel günde müze profesyonellerinin yaptıkları tüm görevlerin bir günlüğüne çocuklara devredildiğini söyledi.

        Çocukların müzede tur rehberi, gişe görevlisi, güvenlik, karşılama görevlisi, mağaza personeli, sosyal medya yöneticisi, eğitimci ve arkeolog olarak çalıştıklarını anlatan Gölcük, "Devralma Günü, kültürel mirasın korunmasına ilişkin çocuklar ve gençler için sınıf dışı bir öğretim projesidir. Söz konusu proje ile bir müzenin teşhiri dışında, idari kısımda, ofislerde, laboratuvarlarda ve müze sosyal alanlarında kültür mirasının korunmasına ilişkin yapılan iş ve işlemleri yaparak ve yaşayarak deneyimlemeleri hedeflenmektedir. Böylece çocukların kültürel mirasımız üzerinde aidiyet duygusu ile özgüven ve becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenen ana amaçlardan birisidir." dedi.

        "Museum Takeover Day” uygulamasını Türkiye'de uygulayan ilk kamu müzesi olduklarına işaret eden Rıdvan Gölcük, şöyle konuştu:

        "Öncesinde sosyal medya hesabımızdan bir duyuru yaparak katılmak isteyen çocuklarımızdan bir motivasyon mektubu istedik. Niçin müzede çalışmak istiyorlar ve hangi görevi yapmak isterler konusunda düşüncelerini aldık. Etkinliğe Kumkale Köyü 100. Yıl İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri katıldı. Yanı sıra İstanbul’dan gelen bir çocuğumuz vardı. Çocuklar harika mektuplar yazdılar. Kendilerini şahane ifade ettiler. Bugün gün boyunca müzedeki tüm görevleri onlar yürüttü."

        Gölcük, 17 çocuğun kendilerine devredilen farklı görevleri 08.30-14.30 arasında başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Müzelerin saklama ve sergilemenin ötesinde birer eğitim kurumu olarak işlev görmesi gerektiğini vurgulayan Gölcük, "Müdürlüğümüzce bu konuda önemli adımlar atılmış ve Genel Müdürlüğümüzün onayları ile Troya Müzesi 'Eğitim ve Organizasyon Departmanı' kurulmuştu. Söz konusu departman gerek müze ortamında gerekse 'Sınıf Arkadaşım Homeros' gezici müze projesi ile köylerde ve Çanakkale merkezde eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Ve bugün o departman harika bir iş çıkararak Museum Takeover Day etkinliğini müzemize taşıdı. Öncelikle Kumkale Köyü 100. Yıl İlköğretim Okulu idarecilerine, öğretmenlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konuda işbirlikleri bizim için çok önemliydi. Ayrıca tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmem lazım. Çocukların gözlerindeki ışıltıda, kalplerindeki heyecanda onların özverilerinin katkısı çok büyük. Ve tabi çocuklar muhteşem iş çıkardılar. Çocuklar iyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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