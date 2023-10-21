Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körüktaşı köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkisinde düzenledikleri operasyonda, 17 FP 673 plakalı araçta Afganistan uyruklu 9 kişi ile göçmen kaçakçılığı şüphelileri Ö.A. ve R.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Ö.A. ve R.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.