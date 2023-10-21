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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:09
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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körüktaşı köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkisinde düzenledikleri operasyonda, 17 FP 673 plakalı araçta Afganistan uyruklu 9 kişi ile göçmen kaçakçılığı şüphelileri Ö.A. ve R.T'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan Ö.A. ve R.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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