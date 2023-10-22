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        Çanakkale'de düzenlenen "Baja Troia Türkiye 2023" sona erdi

        Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 5. ve son ayağı "Baja Troia Türkiye 2023" Çanakkale'de sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 23:54 Güncelleme: 22.10.2023 - 23:54
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        Çanakkale'de düzenlenen "Baja Troia Türkiye 2023" sona erdi
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        Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 5. ve son ayağı "Baja Troia Türkiye 2023" Çanakkale'de sona erdi.

        Organizasyonda 9 ülkeden 16 araç ve 32 sporcu FIA kategorisinde mücadele ederken, Doğu Avrupa Cross-Country Kupası kategorisinde ise 6 ülkeden 29 araç ve 58 sporcu direksiyon başına geçti.

        "Baja Troia Türkiye 2023"e aralarında Polonya, Macaristan, İtalya, Bulgaristan, İran, Portekiz, Belçika, Arjantin, Fransa, Ukrayna, İspanya'nın da bulunduğu birçok ülkeden yarışçı katıldı.

        İstanbul Offroad Spor Kulübü (İSOFF) Başkanı Kubilay Tüfekçi, Kordonboyu'ndaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda düzenlenen kupa töreninde yaptığı konuşmada, Baja Troia Türkiye yarışlarının 2017'de Doğu Avrupa serisine puan veren bir yarış olarak başladığını hatırlattı.

        Bu sene 6. yarışı başarıyla tamamladıklarını, geçen yıl FIA aday yarışı, bu yıl ise FIA yarışı olduklarını dile getiren Tüfekçi, "Bu bizim için bir gurur kaynağı. Offroad dalının en üst noktası olan bir FIA yarışını ilk defa Türkiye'de yapıyor olmak bizim için büyük bir gurur." diye konuştu.

        FIA genel klasmanda Polonya'dan Krisistof Holoviç ve Lukas Kurzea (Fosfopower) birinci, Belçika'dan Jislen de Mevius ve Johan Jalet (G Rally Team) ikinci, İtalya'dan Ammerigo Ventura ve Mirco Brun (Quadi Racing) üçüncü, İspanya'dan Pau Navvaro ve Pol Ross (FN Speed Team) dördüncü, İspanya'dan Fidel Kastio Ruiz ve Marc Sola Terradelas (Collegio Mayor) beşinci, Türkiye'den İsrafil Akyüt ve Mert Tepe (Rally Raid Team Türkiye) altıncı oldu.

        Ulusal klasmanda TH1 kategorisinde Mehmet Tüfekçioğlu ve Uğur Tepe, TH2 kategorisinde İtalya'dan Marco Ernesto Leva ve Alexia Giugin, TH3 kategorisinde Çağrı Çıtanak ve Bener Baş, TH4 kategorisinde Benan Engin ve Bülent Gültekin birinci sırayı aldı.

        T1 Genel klasmanda İtalya'dan Massimo Gabrieliski ve Luca Macrini birinci, SSV genel klasmanda Bulgaristan'dan Vladislav Velkov ve Nikolay Nikolaye birinci, İran'dan Hamed Salimi Mavi ve Zare Rafie Kiyareş ikinci, Murat Öztiryaki ve Mert Öztiryaki üçüncü, TH genel klasmanda Bener Baş ve Çağrı Çıtanak birinci, İtalya'dan Andretto Filipo ve Francesco Proi ikinci, Ahmet Tınkır ve Ali Günpay üçüncülüğü kazandı.

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