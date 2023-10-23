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        Gelibolu'da bir ilkokul öğrencisi Cumhuriyet'in ilanını duyuran gazete dağıttı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bir ilkokul öğrencisi Cumhuriyet'in ilanını duyuran gazete dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:37
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        Gelibolu'da bir ilkokul öğrencisi Cumhuriyet'in ilanını duyuran gazete dağıttı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bir ilkokul öğrencisi Cumhuriyet'in ilanını duyuran gazete dağıttı.

        Gelibolu'daki bir özel okul, 100. yıl etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in kuruluşunu müjdeleyen gazete çıkardı. Dördüncü sınıf öğrencisi Aras Tuna Kaya, heybesine koyduğu gazetelerle "Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyet'in kurulacağını yazıyor." diyerek sokaklarda dolaşıp 100 yıl öncesini canlandırdı.

        Kaya, heybesindeki gazeteleri esnafa dağıttı, bazı vatandaşlar da gazeteyi ücret karşılığında satın aldı.

        Daha sonra Gelibolu Belediyesine giden Aras Tuna Kaya, bir gazete de Belediye Başkanı Mustafa Özacar'a verdi.

        Kaya ve öğretmenlerini makamında misafir eden Özacar da "Cumhuriyetimizin 100. yılında, böyle anlamlı bir olayı gerçekleştiren okul müdürünü, öğretmenlerini ve öğrencilerini kutluyorum." dedi.

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