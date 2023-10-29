Çanakkale'nin ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

Çanakkale'nin ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor.

Gelibolu'da 26 Kasım Caddesinde düzenlenen tören, Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, bugün Cumhuriyet'in 100. yılında, tarih sayfalarından silinmeyecek bir zaferin coşkusunun ve gururunun bir kez daha yaşandığını söyledi.

Bir asır evvel, milletin bağımsızlık meşalesini yükseltmek için sarf ettiği gayret ve fedakarlıkların ürünü olan Cumhuriyet'in, milletin yüksek ideallerini, inançlarını ve değerlerini yansıttığını dile getiren Abacı, "Cumhuriyetin ilanı büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç, tarihi bir karar anıdır. 29 Ekim 1923 tarihi, diriliş ve yükseliş eşiğidir." dedi.

Kaymakam Abacı'nın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, karate, halkoyunları ve dans gösterilerinin ardından Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yaldız ve Belediye Başkanı Özacar tarafından verildi. Tören, geçit töreniyle sona erdi.

Gelibolu'daki kutlamalar, Orduevi'nde yapılacak Cumhuriyet Resepsiyonu, fener alayı ve konserle sona erecek

- Biga

Biga'da İlyas Bayram Stadında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Dolu, törende yaptığı konuşmasında, Atatürk'ün en büyük eseri, büyük bir devrim ve millete eşsiz bir armağan olan Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını birlikte kutlamanın büyük coşku, heyecanı ve gururu içinde olduğunu dile getirdi.

Dolu, "Cumhuriyetimiz, örnek alınacak ve gıpta edilecek düzeydedir. Bugün bölgesel ve küresel ölçekte yetişmiş insan gücü, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti kimliğiyle her alanda çok kısa sürede büyük işler başarabilmenin adıdır. " dedi.

Törende daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Bosna Hersek Bujin Belediyesi ve Biga Belediyesi halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından okullar arası şiir, kompozisyon, resim ve bayrak yarışında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Program, resmi geçit töreniyle sona erdi.

- Lapseki

Lapseki'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kaymakam Emre Öztürk, "Cumhuriyet'imizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde, yediden yetmişe kenetlenen tek yürek tek yumruk olan milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir." dedi.

Kutlama programında daha sonra öğrenciler şiir okudu, halk oyunu gösterilerini sundu.

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