1915 Çanakkale Köprüsü Cumhuriyet'in 100. yılında dron ile görüntülendi
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde 18 Mart 2022'de hizmete açılan, 4 bin 608 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırıldı.
Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nda eşsiz bir görüntü oluşturdu.
1915 Çanakkale Köprüsü, gece dron ile görüntülendi.