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        1915 Çanakkale Köprüsü Cumhuriyet'in 100. yılında dron ile görüntülendi

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 19:32 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:32
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        1915 Çanakkale Köprüsü Cumhuriyet'in 100. yılında dron ile görüntülendi
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        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde 18 Mart 2022'de hizmete açılan, 4 bin 608 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırıldı.

        Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nda eşsiz bir görüntü oluşturdu.

        1915 Çanakkale Köprüsü, gece dron ile görüntülendi.

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