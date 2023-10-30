Bozcaada'daki rüzgar türbinlerinin metrelerce yükseklikteki zorlu bakımı FPV dronla görüntülendi

SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 10,2 megavatlık üretim kapasitesine sahip Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'ndeki 17 rüzgar türbininin bakımı, onlarca metre yükseklikte uzman personel tarafından yapılıyor.

Adada 2000 yılında kurulan, kule yüksekliği 44 metrelik 17 türbine sahip, Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait santralde, yıllık 33 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek halkın kullanımına sunuluyor. 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki tesiste üretilen fazla enerji ise deniz altından geçirilen kablolar aracılığıyla ulusal şebekeye naklediliyor.

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılmasında önemli rol üstlenen Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nde 17 rüzgar türbininden en üst seviyede faydalanmak için türbinlerin bakımlarına önem veriliyor. Özel eğitimli çalışanlar, adeta bir dağcı gibi hazırlanarak çıktıkları 44 metre yükseklikte türbinlerin bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştiriyor.

Santral personelinin metrelerce yükseklikteki zorlu çalışmaları, Anadolu Ajansı