Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Gülpınar köyünde, 34 FGK 784 plakalı araçta, Afganistan uyruklu 4'ü erkek, 5'i kadın, 7'si çocuk toplam 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Araçta bulunan E.G. ve A.Ş. ise insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.