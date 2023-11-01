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        Çanakkale'de durdurulan araçta 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:29
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        Çanakkale'de durdurulan araçta 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babakale köyünde durdurdukları 17 PG 766 plakalı araçta Afganistan uyruklu 3'ü kadın, 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

        Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Araçta bulunan göçmen kaçakçılığı şüphelisi İ.K. ise gözaltına alındı.

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