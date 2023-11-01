Lapseki Belediyesi çiftçilerin meyve bahçelerine ulaşımını sağladığı yollarda çalışma başlattı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, meyve üreticilerinin talepleri doğrultusunda kır yollarında belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Lapseki Belediyesine bağlı ekipler, meyve üreticilerinin geçiş güzergahı olan kır yollarındaki ağaçları budadı, ardından bozuk olan yolları iş makineleriyle düzeltip çakıl serdi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yardımcıları Necdet Çelik ve Aynur Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve yönetim kurulu üyeleri ile yol çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, meyve merkezi olan Lapsekili üreticilerin talepleri doğrultusunda arazi yollarında temizleme, genişletme ve düzeltme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Çalışmanın yapıldığı bölgelerde vatandaşların tarlalarının başında durmasını istediklerini ifade eden Yılmaz, "Ekiplerimiz vatandaşımızın istediği gibi gerekli çalışmayı yapacak. Vatandaşlarımız tarlalarının başında durup taleplerini iletirlerse ekipler aynı bölgede tekrar çalışma yapmak zorunda kalmaz." dedi.

Lapseki ve çevresinde bir süre önce yaşanan sağanak nedeniyle kır yollarının bozulduğunu hatırlatan Yılmaz, "Kır yollarının bakıma ihtiyacı vardı. İlçemizdeki bütün kır yollarını elden geçireceğiz. İş makinelerimiz yolları düzelttikten sonra çakıl döküyor. Yolları kapatan ağaçlar kesiliyor. Vatandaşlarımızdan arazi yollarından geçen su borularını çalışmalar sırasında hasar görmemesi için toplamaları. Bu çalışmayı 20-25 gün içinde bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.