Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de kuvvetli lodos limandaki 2 tekneyi batırdı

        Çanakkale'de etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Gelibolu'da limanda bağlı bulunan 2 tekne battı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 18:29 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de kuvvetli lodos limandaki 2 tekneyi batırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Gelibolu'da limanda bağlı bulunan 2 tekne battı.

        Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan lodos fırtınası öğleden sonra Gelibolu'da hızını artırdı.

        Limanda bağlı teknelerini korumak için şiddetli lodosla mücadele eden balıkçılar, yedek iplerle teknelerini bağlamaya çalışırken, kimileri de fırtınaya aldırmadan teknelerin üstlerine çıkarak liman duvarlarına vurmaması için mücadele verdi.

        Burada bağlı bulunan 2 tekne lodos nedeniyle battı.

        Öte yandan lodosun oluşturduğu dev dalgalar kordon boyunda bulunan işletmelere kadar ulaştı.

        Gelibolu Belediyesi ekipleri ilçedeki tarihi evler ve yıkılma tehlikesi bulunan yapıların önlerinde tedbir aldı.

        Gazı Süleyman Paşa Mahallesi'nde de bazı ağaçların dalları kırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (4)
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (4)
        Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına yerel feribot trafiğini aksatıyor
        Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına yerel feribot trafiğini aksatıyor
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (3)
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (3)
        Çanakkale'nin ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Çanakkale'nin ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor
        Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor