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        Çanakkale'de 24 saatte metrekareye 72 kilogram yağış düştü

        Çanakkale il merkezinde, 24 saatte metrekareye 72 kilogram yağış düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:03
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        Çanakkale'de 24 saatte metrekareye 72 kilogram yağış düştü
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        Çanakkale il merkezinde, 24 saatte metrekareye 72 kilogram yağış düştü.

        AA muhabirinin meteoroloji yetkililerinden edindiği bilgilere göre, kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de etkili oldu.

        Buna göre, il merkezinde metrekareye 72 kilogram yağış düştü.

        Eceabat 63 kilogram ile en çok yağış alan ilçe olurken Ayvacık'ta ise yağış miktarı 18 kilogram olarak kayda geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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