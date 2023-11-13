Çanakkale'de 24 saatte metrekareye 72 kilogram yağış düştü

Çanakkale il merkezinde, 24 saatte metrekareye 72 kilogram yağış düştü.

AA muhabirinin meteoroloji yetkililerinden edindiği bilgilere göre, kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de etkili oldu.

Buna göre, il merkezinde metrekareye 72 kilogram yağış düştü.

Eceabat 63 kilogram ile en çok yağış alan ilçe olurken Ayvacık'ta ise yağış miktarı 18 kilogram olarak kayda geçti.