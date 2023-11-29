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        Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 21:09 Güncelleme: 29.11.2023 - 21:09
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        Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Ayvacık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek operasyon düzenledi.

        Operasyonda, kendi imkanlarıyla karaya çıkan Afganistan uyruklu 29 kişi Kadırga Koyu'nda kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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