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        Lapseki'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:29 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:29
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        Lapseki'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çardak beldesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen R.G'yi suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan R.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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