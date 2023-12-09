Lapseki'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çardak beldesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen R.G'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan R.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimikçe tutuklandı.

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