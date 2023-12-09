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        Çanakkale'de 92 kaçak göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 92 kaçak göçmen, kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:00
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        Çanakkale'de 92 kaçak göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 92 kaçak göçmen, kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi ve 'KB-4510' Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik botlardaki 92 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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