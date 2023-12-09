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        Çanakkale'de kar yağışı başladı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 00:04 Güncelleme: 09.12.2023 - 00:04
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        Çanakkale'de kar yağışı başladı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışı başladı.

        İl genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, Lapseki'nin Dumanlı köyü civarında kar yağışı etkili oldu.

        Lapseki'nin yüksek kesimlerine kar yağışını görmeye gelen meyve üreticisi Cihat Gündüz, "Kar görmeye geldik arkadaşlarla ve şu anda keyfini sürüyoruz. Kar yağışının meyveye çok faydası var. Tarım için mükemmel bir şey. Bu kara 'bereket' diyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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