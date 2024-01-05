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        Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi

        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur hattında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:18
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        Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi
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        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur hattında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle yapılamayacak.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın tarifede yer alan Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 09.00, 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 11.00 ve 15.00 saatlerindeki seferler hariç diğerlerinin iptal edildiği duyuruldu.

        Geyikli-Bozcaada hattında ise aynı nedenle Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin 17.00'ye, Geyikli'den ise saat 19.00 seferinin 18.00'e alındığı belirtilen açıklamada, diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı ifade edildi.

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