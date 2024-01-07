Çanakkale açıklarında arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale açıklarında makineleri arızalanan Panama bayraklı tanker, römorkör refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na götürüldü.

İspanya'dan Rusya'ya giden 185 metre boyundaki "Elijah" isimli geminin makineleri, Gökçeada açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip Bozcaada Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

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