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        Çanakkale açıklarında arızalanan gemi demirletildi

        Çanakkale açıklarında makineleri arızalanan Panama bayraklı tanker, römorkör refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 02:29 Güncelleme: 07.01.2024 - 02:41
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        Çanakkale açıklarında arızalanan gemi demirletildi
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        Çanakkale açıklarında makineleri arızalanan Panama bayraklı tanker, römorkör refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na götürüldü.

        İspanya'dan Rusya'ya giden 185 metre boyundaki "Elijah" isimli geminin makineleri, Gökçeada açıklarında arızalandı.

        Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.

        Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

        Gemi, römorkör tarafından yedeklenip Bozcaada Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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