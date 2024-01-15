Çanakkale'de motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı.

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı daha önce bugün saat 18.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandığının duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu tedbir kararının kaldırıldığı ifade edildi.