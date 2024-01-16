İsrail kabinesinde kriz: İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant konuşmuyor mu?

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın birbirleriyle konuşmadıklarını belirtti.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri eski Başbakan Lapid, partisinin toplantısında Netanyahu hükümetini eleştirdi.

MUHALEFET LİDERİ NETANYAHU HÜKÜMETİNİ ELEŞTİRDİ

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid

Lapid, kabine toplantılarının "hesaplaşma, kavga ve hiçbir yere varmayan tartışmalar için utanç verici bir alan" olarak kullanıldığını ifade etti.

Bakanların ordu komutanlarına karşı "kışkırtma eylemleri" yaptığını belirten Lapid, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın da birbirleriyle konuşmadıklarını kaydetti.

Lapid, 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını" söyleyerek hükümetin değiştirilmesi ya da erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.