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        Haberler Dünya İsrail kabinesinde kriz: İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant konuşmuyor mu?

        İsrail kabinesinde kriz: İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant konuşmuyor mu?

        İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yönelik eleştiriler uzun süredir devam ederken muhalefet defalarca Netanyahu'nun görevi bırakması yönünde çağrılarda bulundu. Son olarak Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın birbirleriyle konuşmadıkları belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 08:08 Güncelleme: 16.01.2024 - 08:08
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        İsrail kabinesinde kriz: Netanyahu ile Gallant konuşmuyor mu?
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        İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın birbirleriyle konuşmadıklarını belirtti.

        Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri eski Başbakan Lapid, partisinin toplantısında Netanyahu hükümetini eleştirdi.

        MUHALEFET LİDERİ NETANYAHU HÜKÜMETİNİ ELEŞTİRDİ

        İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid
        İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid

        Lapid, kabine toplantılarının "hesaplaşma, kavga ve hiçbir yere varmayan tartışmalar için utanç verici bir alan" olarak kullanıldığını ifade etti.

        Bakanların ordu komutanlarına karşı "kışkırtma eylemleri" yaptığını belirten Lapid, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın da birbirleriyle konuşmadıklarını kaydetti.

        Lapid, 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını" söyleyerek hükümetin değiştirilmesi ya da erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.

        NETANYAHU VE GALLANT ANLAŞMAZLIK İÇİNDE

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
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        İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ni kimin yöneteceği konusu, Netanyahu ile Gallant arasındaki anlaşmazlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

        Netanyahu daha önce pek çok defa yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş sonrasında bir Filistin yönetiminin iş başında olmasına karşı olduğunu" dile getirmişti.

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

        İsrail saldırılarının sonlanmasının ardından Gazze Şeridi’ni Filistinlilerin yöneteceğini açıklayan Gallant ise, "Gazze’deki gelecek hükümet, Gazze Şeridi’nden büyümeli. Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek. Askeri harekatın sonu siyasi bir eyleme bağlanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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