Kameraya yakalandı! Kedileri toplayıp evinde öldürüyor! İzmir'de, sokaktan topladığı kedileri oturduğu dairede öldürdükten sonra apartmanın bahçesine atan şüpheli, komşularının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Latife Hanım Mahallesi'nde, bir apartmanın bahçesinde çok sayıda ölü kedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ DHA'da yer alan habere göre harekete geçen polis ekipleri olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, bir apartmanın güvenlik kamerasından kedileri öldüren kişi tespit edildi.

POLİS EVE BASKIN DÜZENLEDİ Apartmanın 2'nci katında oturan K.K.'nın bir süredir sokaktan topladığı kedileri dairesinde vahşice öldürdükten sonra bahçeye attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, K.K.'nın oturduğu daireye baskın düzenledi.

SAVCILIK TALİMATIYLA EVE GİRİLDİ Polisin geldiğini gören K.K., dairesinin kapısını açmadı. K.K.'nın zorluk çıkarması nedeniyle polis ekipleri olay yerine çilingir çağırdı. Savcılık talimatı ile K.K.'nın dairesine çilingir yardımı ile girildi.

EŞE ŞİDDETTEN HAKKINDA "UZAKLAŞTIRMA" VAR Polise direnen K.K., güçlükle etkisiz hale getirilerek, polis otosuna bindirildi. K.K., polis otosuna götürüldüğü sırada, olayı öğrenen bir daire sakini tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Şüpheli, gazetecilerin "Kedileri neden öldürdünüz" sorusuna da yanıt vermedi. Emniyete götürülen K.K.'nin eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortayı çıktı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KEDİYİ ATTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Sokaktan topladığı kedileri katlettikten sonra apartmanın bahçesine atan K.K., apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, K.K.'nın dairesinde öldürdüğü bir kediyi balkondan attığı görülüyor. Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.