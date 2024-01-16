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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 yıl önce boşandılar! Aldatma kavgası kanlı bitti! Kadın tetiğe bastı! - Manisa haberleri

        7 yıl önce boşandılar! Aldatma kavgası kanlı bitti! Kadın tetiğe bastı!

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, ihanet suçlaması kan donduran bir cinayetle son buldu. 62 yaşındaki Ayşe Yalım, 7 yıl önce boşandığı, kendisini aldattığını iddia ettiği eski kocası 66 yaşındaki İrfan Çimen'i yaşadıkları tartışma sırasında av tüfeği ile öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 08:19 Güncelleme: 16.01.2024 - 08:19
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        7 yıl önce boşandılar! Aldatma kavgası kanlı bitti! Kadın tetiğe bastı!
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        Manisa'da olay, dün saat 14.00 sıralarında, Salihli ilçesi Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi.

        TARTIŞMA TELEFONDA BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre 7 yıl önce boşanan emekli işçi İrfan Çimen (66) ile ev kadını Ayşe Yalım (62) iddiaya göre telefonda tartıştı.

        İKİ ÇOCUK ANNESİ TETİĞE BASTI

        Daha sonra eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 çocuk annesi Yalım, evdeki av tüfeğini Çimen'e doğrultup, tetiğe bastı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çimen, kalçasına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen, kurtarılamadı.

        KORKUTMA AMAÇLI ATEŞ ETMİŞ

        Gözaltına alınan Yalım, polisteki ilk ifadesinde, evli oldukları dönemde Çimen'in kendisini aldattığını, bu konunun gündeme gelmesi üzerine çıkan tartışmada eski eşini korkutmak için av tüfeğiyle 1 el ateş ettiğini söyledi. Soruşturma sürüyor.

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        #Manisa
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