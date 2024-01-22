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        Çanakkale'de trafik polisleri otobüs yolcularına emniyet kemeri zorunluluğunu hatırlattı

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:54
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        Çanakkale'de trafik polisleri otobüs yolcularına emniyet kemeri zorunluluğunu hatırlattı
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik ekiplerince 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Vatandaşlarımıza da 'İyi yolculuklar' dileyerek, yolculuk esnasında emniyet kemeri takmanın zorunluluğu ve önemi hakkında bilgilendirdik." ifadelerine yer verildi.

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