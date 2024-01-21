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        Çanakkale açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

         ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 21:29 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:30
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        Çanakkale açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
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         ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 kaçak göçmen yakalandı.

        Ayvacık'ta, Sahil Güvenlik Mobil Radarı 'MORAD-12' tarafından ilçe açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Güvenlik botu tarafından, lastik bottaki 33 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarıla kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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