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        Çanakkale'de kamyona çarparak alev alan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, önünde seyreden kamyona çarparak yanan hafif ticari araçta yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 22:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 22:52
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        Çanakkale'de kamyona çarparak alev alan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, önünde seyreden kamyona çarparak yanan hafif ticari araçta yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Güneyli köprü gişelerinden Çanakkale yönüne ilerleyen Ahmet Öztaş'ın kullandığı 17 ACN 167 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Hasan Ergün yönetimindeki 10 H 6408 plakalı kamyona arkasından çarptı.

        Hafif ticari aracın alev aldığı olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Öztaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hafif ticari aracın kullanılmaz hale geldi, kamyonun kasasının arka bölümünde de hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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