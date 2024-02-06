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        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:08
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        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Tavaklı İskelesi mevkisinde yaptıkları operasyonda, 20 D 2462 plakalı araçta Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda, şüpheli H.G. insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayda kullanılan araç yediemin otoparkına çekildi.

        H.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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