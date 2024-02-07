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        Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:11 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:19
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        Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, üzerinde bir nakliyat firmasına ait reklam bulunan 34 FVL 758 plakalı minibüste çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Aracın son görüldüğü yerler ve şehirden çıkış yollarında önlem alan ekiplerin düzenlediği operasyonda, minibüs İsmetpaşa Mahallesi Oğuz Sokak'ta durduruldu.

        Minibüste yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        İfadelerinin alınması için emniyete götürülen göçmenlerin bir bölümünün İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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