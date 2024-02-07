Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

İfadelerinin alınması için emniyete götürülen göçmenlerin bir bölümünün İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

Minibüste yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, üzerinde bir nakliyat firmasına ait reklam bulunan 34 FVL 758 plakalı minibüste çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

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