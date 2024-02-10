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        Çanakkale'de küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

        Çanakkale'de bir ağıldan küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:53
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        Çanakkale'de küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
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        Çanakkale'de bir ağıldan küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki ağıldan bir koç ve 3 koyunun çalınmasının ardandan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

        Teknik takip sonucu kimlikleri belirlenen zanlılar A.Ç. ve A.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çalınan 4 küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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