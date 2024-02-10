Çanakkale'de küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki ağıldan bir koç ve 3 koyunun çalınmasının ardandan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Çanakkale'de bir ağıldan küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

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