SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da burada öğrencilerle birlikte etkinliklere katıldı.

Etkinlik alanında ayrıca okullar tarafından hazırlanan gösteriler ve sahne etkinlikleri de öğrenciler tarafından sunuldu.

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