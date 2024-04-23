Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:34 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Anadolu Hamidiye Tabyası'nda toplanan vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Çanakkale Boğazı semalarında yarım saat süren gösteriyi izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

        Etkinlik alanında ayrıca okullar tarafından hazırlanan gösteriler ve sahne etkinlikleri de öğrenciler tarafından sunuldu.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da burada öğrencilerle birlikte etkinliklere katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Çanakkale Valisi Aktaş, makamını çocuklara devretti
        Çanakkale Valisi Aktaş, makamını çocuklara devretti
        Bursa ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Bursa ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Çanakkale'de destanlaşan kahramanlar "57. Alay Vefa Yürüyüşü" ile anılacak
        Çanakkale'de destanlaşan kahramanlar "57. Alay Vefa Yürüyüşü" ile anılacak
        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...
        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...
        Çanakkale Valiliğinden motosiklet sürücülerine uyarı
        Çanakkale Valiliğinden motosiklet sürücülerine uyarı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Çanakkale Valisi Aktaş'ı ziyaret etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Çanakkale Valisi Aktaş'ı ziyaret etti